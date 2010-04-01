Ющенко три дня не отвечал на звонки главы МВФ?

Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в конце 2009 года отказывался обсуждать с главой Международного валютного фонда Домиником СТРОСС-КАНОМ условия продолжения кредитной программы для Украины, считая ее "злом" для страны.

Об этом заявил бывший исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ в интервью газете "Дело".

"Я хорошо помню, как сидел напротив СТРОСС-КАНА, а он показывал мне пачку писем от Президента (В.ЮЩЕНКО), в которых говорилось о том, что программа сотрудничества с МВФ - это зло для Украины и продолжение сотрудничества даже не нужно обсуждать. И что он, ЮЩЕНКО, будет делать все возможное, чтобы эта программа умерла в таком виде и при таком правительстве", - сказал И.УМАНСКИЙ.

Экс-министр напомнил, что такие заявления направлял Президент, который подписал закон о повышении социальных стандартов, вызвавший резкую критику со стороны МВФ. "Более того, перед тем, как ЮЩЕНКО визировал этот закон, ему три дня звонил СТРОСС-КАН с просьбой не делать этого, но ЮЩЕНКО отказался с ним общаться, чем, естественно, обидел главу МВФ. СТРОСС-КАН, насколько мне известно, воспринял это как личную обиду", - отметил он.

По мнению И.УМАНСКОГО, замена главы миссии МВФ в Украине Джейлы ПАЗАРБАЗИОЛУ, связана с целым комплексом причин и обстоятельств. "Хочу отметить, что с ПАЗАРБАЗИОЛУ было очень легко работать: она практик, в отличие от чинуш-теоретиков, которые сидят в офисах МВФ и сквозь стекло "аквариума" смотрят на внешний мир. Нам с ней очень повезло, а вот ей с нами... Она чем могла - помогала. Многие ее решения в Вашингтоне не понимали, поэтому, очевидно, ее и перевели на другую должность. С другой стороны, эта должность ближе Джейле по ее профприоритетам и знаниям, наверное, ей интереснее более плотно заниматься финансовыми рынками. Во многом благодаря ее помощи Украина могла получить четвертый транш стабилизационного кредита МВФ (приблизительно на 4 млрд. дол.) еще в конце прошлого года", - отметил И.УМАНСКИЙ.

Отвечая на вопрос о том, когда Украина была ближе всего к экономическому краху за время кризиса, экс-глава Минфина признался, что вероятность дефолта в прошлом году была очень высокой. "Самым сложным периодом для страны, безусловно, был апрель-май прошлого года. Скажу откровенно, если бы тогда МВФ не согласился предоставить часть второго транша стабилизационного кредита в бюджет (1,5 млрд. дол. из 2,6 миллиарда долларов), дефолт был бы неминуем", - заявил он.

"Сейчас очень неприятно наблюдать за тем, как "щедр" по отношению к Кабмину Николая АЗАРОВА Национальный банк. Всего за 10 дней он выдал на нужды правительства 4,5 млрд. грн.: перечислил в казну 1 млрд. грн превышения собственных сметных доходов над расходами, остальные средства были предоставлены коммерческим банкам в виде рефинансирования и для монетизации ОВГЗ в уставных фондах под выкуп размещаемых Минфином облигаций. Если бы у Кабмина ТИМОШЕНКО было такое же тесное сотрудничество с НБУ, как сейчас, многих проблем в прошлом году удалось бы избежать", - уверен И.УМАНСКИЙ.