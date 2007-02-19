Яценюк считает, что Ющенко решит кадровые вопросы и без Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО только что подписал указы о назначении руководителей 12 местных государственных администраций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК на селекторном совещании с руководителями областей.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что сейчас происходит процесс решения проблемы назначения руководителей местных администраций. Он отметил, целый ряд регионов «находятся в бесхозной, простите, ситуации», поскольку от правительства нет соответствующих представлений.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что эта ситуация длится уже не первый месяц, и именно из-за этого Президент в свое время подписал указ о временно исполняющих обязанности руководителей местных организаций.

«В том случае, если не будет соответствующих представлений о назначении руководителей местных государственных администраций и исходя из того принципа, что район или любая другая территориальная единица не может быть без руководителя, Президент будет назначать соответствующих исполняющих обязанности», - сказал А.ЯЦЕНЮК, выразив надежду, что представления от правительства все же поступят.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Секретариат Президента вновь обвинил правительство в блокировании назначения глав райгосадминистраций.

Заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ 14 февраля напомнил, что назначение председателей районных администраций происходит по предоставлению Кабинета Министров. Но, по его словам, за последние несколько месяцев Секретариат Президента практически не получил соответствующих представлений, несмотря на то, что председатели областных государственных администраций выполнили свою функцию и передали документы в правительство.

По информации В.БОНДАРЯ, из 502 должностей председателей районных администраций на сегодняшний день вакантными остаются 67, что составляет приблизительно 15%.

В свою очередь первый заместитель министра Кабинета Министров Украины Елена ЛУКАШ заявила по этому поводу, что проекты представлений Президента о назначении председателей районных государственных администраций рассматриваются правительством своевременно, в предусмотренном действующим законодательством порядке.

Как сообщила Е.ЛУКАШ, только 14 февраля Кабмин рассмотрел представление о назначении 18 председателей районных администраций в 6 областях и в Автономной Республике Крым. Правительство заинтересовано, чтобы исполнительная власть на местах работала эффективно, - подчеркнула она.