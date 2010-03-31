Порошенко передали благодарность из Европы

Сегодня состоялась встреча председателя Совета НБУ Петра ПОРОШЕНКО с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Украине Хансом-Юргеном ГАЙМЗЁТОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе П.ПОРОШЕНКО, встреча состоялась по просьбе посла ФРГ.

“В ходе встречи Х.-Ю.ГАЙМЗЁТ отметил весомый вклад П.ПОРОШЕНКО в развитие евроинтеграционных устремлений Украины и заверил во всесторонней поддержке Германией Украинского государства на этом пути”, - говорится в сообщении. Во время встречи также была отмечена необходимость продолжения активного переговорного процесса относительно образования зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, а также обсуждены формы эффективного взаимодействия между Украиной и странами ЕС в этом направлении.

В то же время, П.ПОРОШЕНКО акцентировал внимание на необходимости ускорения принятия дорожной карты безвизового режима для Украины.

Посол ФРГ от имени Государственного министра по делам Европы Министерства иностранных дел Германии Вернера ГОЙЕРА передал П.ПОРОШЕНКО письмо со словами благодарности за сотрудничество во время руководства Министерством иностранных дел Украины и заверил в плодотворном сотрудничестве в будущем.

По итогам обсуждения, стороны констатировали необходимость расширения торгово-экономического сотрудничества, реализации ряда проектов в энергетической, транспортной, научно-технической и гуманитарных сферах.