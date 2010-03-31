Студенты призывают Януковича прийти на работу в вышиванке

Студенты Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича предложили Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ приобщиться к студенческой акции «День украинской сорочки», которая третий год подряд проводится в Черновцах, и в день проведения акции - 15 апреля – одеть на работу вышиванку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в специальном обращении студентов факультета истории, политологии и международных отношений ЧНУ имени Ю.Федьковича к главе государства.

«Уважаемый господин Президент! – говорится в обращении - мы, студенты приглашаем Вас приобщиться к нашей акции «День украинской сорочки», которая состоится 15 апреля. Акция будет проходить уже в третий раз, и, как свидетельствует опыт, к ней ежегодно приобщаются все больше студентов, преподавателей и обычных жителей Черновцов. Акция носит культурно-просветительский характер и призвана привлечь внимание украинцев к их национальному достоянию, в частности к аутентичной вышиванке, которая становится все более популярной не только в Украине, но и за ее пределами».

В то же время, студенты ЧНУ, понимая занятость В.ЯНУКОВИЧА, не настаивают на его личном присутствии на акции в Черновцах, а посему просят Президента «прийти в этот день в вышитой сорочке на работу», где бы он ни был – «в Украине или за рубежом».

Черновицкие студенты напоминают В.ЯНУКОВИЧУ, что украинскую вышиванку «испокон веков носили в самых различных уголках нашего большого государства, поэтому, несомненно, она является глубоким символом нашей единой страны».

«Мы искренне верим, что Вы, как глава государства, будете продолжать хорошее дело возрождения украинских традиций и культуры, ведь по уровню уважения к своей истории и своему самовосприятию нас, как и каждую другую нацию, оценивают в мире», - сказано в заявлении.

Студенты также убеждены, что «только сознательные, патриотически воспитанные украинцы» будут болеть за свою страну и преданно работать над развитием экономики и других жизненно важных сфер.

Буковинские студенты пожелали В.ЯНУКОВИЧУ «плодотворного труда», и искренне надеются, что он «является мудрым и достойным Президентом, которого не будут называть ни провосточным, ни прозападным, а проукраинским».