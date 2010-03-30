Януковича просят отменить указ Ющенко

Херсонский областной совет обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, Верховной Раде Украины и к областным советам с призывом отменить указ "О чествовании участников борьбы за независимость Украины в ХХ столетии".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение принято сегодня на сессии облсовета.

"Этим указом Виктор ЮЩЕНКО фактически признал участниками борьбы за независимость страны воинов УПА и членов Организации украинских националистов. Не обращая внимания на мнение значительной части украинцев, ветеранского движения, позицию депутатов местных советов, бывший Президент Украины целенаправленно, шаг за шагом, героизировал сторонников фашистских захватчиков, предателей и палачей Украины. Наши ветераны считают это циничным оскорблением со стороны В.А.ЮЩЕНКО, особенно с учетом того, что такие указы издаются накануне празднования 65-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне", - сказано в обращении.

Проект обращения был предложен депутатами от КПУ. Однако обращение не было поддержано значительной частью представителей БЮТ и «Нашей Украины».