Литвин рассказал, то достоин быть его замом
"Я чувствую, согласованной кандидатуры нет"
Согласованной кандидатуры на должность первого заместителя председателя Верховной Рады Украины нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции председатель ВР Владимир ЛИТВИН.
Он отметил, что «консенсуса по этому поводу нет».
В.ЛИТВИН прогнозирует, что «будут едва или не каждой фракцией предложены свои кандидатуры». Он отметил, что в парламенте есть «как минимум 449 народных депутатов», которые достойны быть на этом посту. При том он отметил, что 450-м является он, который не претендует на эту должность. «Я чувствую, что согласованной кандидатуры нет, поскольку у представителей оппозиции есть свое виденье, а у коалиции есть как минимум два или три виденья». В.ЛИТВИН сообщил, что во вторник проведет встречу с руководителями фракций парламента, на которой будет обсуждаться, в частности, и вопрос об избрании первого заместителя председателя ВР.