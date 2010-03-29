Литвин рассказал, то достоин быть его замом

Согласованной кандидатуры на должность первого заместителя председателя Верховной Рады Украины нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что «консенсуса по этому поводу нет».

В.ЛИТВИН прогнозирует, что «будут едва или не каждой фракцией предложены свои кандидатуры». Он отметил, что в парламенте есть «как минимум 449 народных депутатов», которые достойны быть на этом посту. При том он отметил, что 450-м является он, который не претендует на эту должность. «Я чувствую, что согласованной кандидатуры нет, поскольку у представителей оппозиции есть свое виденье, а у коалиции есть как минимум два или три виденья». В.ЛИТВИН сообщил, что во вторник проведет встречу с руководителями фракций парламента, на которой будет обсуждаться, в частности, и вопрос об избрании первого заместителя председателя ВР.