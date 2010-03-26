Назначен начальник Киевской областной таможни

Киевскую областную таможню возглавил советник таможенной службы первого ранга Владимир АЛЕКСЕЕВ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины со ссылкой на соответствующий приказ, подписанный главой ведомства Игорем КАЛЕТНИКОМ.

Справка УНИАН. В.АЛЕКСЕЕВ работает в органах таможенной службы с 1993 года. До назначения на должность главы Киевской областной таможни работал начальником Южной таможни.