Назначен начальник Киевской областной таможни
20:47, 26 марта 2010Политика
2772 0
Приказ главы ГТС
Киевскую областную таможню возглавил советник таможенной службы первого ранга Владимир АЛЕКСЕЕВ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины со ссылкой на соответствующий приказ, подписанный главой ведомства Игорем КАЛЕТНИКОМ.
Справка УНИАН. В.АЛЕКСЕЕВ работает в органах таможенной службы с 1993 года. До назначения на должность главы Киевской областной таможни работал начальником Южной таможни.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter