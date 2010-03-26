Ющенко увидел, что Азарову в Москве не хватило даже сдачи интересов

«Нынешней власти не удалось найти аргументы, которые перевесили бы наследство соглашений от 19 января прошлого года, заключенных правительством Юлии ТИМОШЕНКО», - так экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прокомментировал результаты переговоров по газовым вопросам в Москве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, он отметил, что реакция российской стороны красноречиво отражает состояние дел в газовых отношениях: «Главные представители российской власти откровенно говорят о том, что их устраивают соглашения, достигнутые с правительством Ю.ТИМОШЕНКО. Они настолько выгодны для российской стороны, что для их пересмотра не хватает даже сдачи украинских экономических интересов, на которую была готова нынешняя власть: создание консорциума по управлению украинской ГТС или допуск «Газпрома» на внутренний рынок. Российская сторона сегодня практически требует за снижение цены на газ - создание союзного государства или, по крайней мере, присоединения к Таможенному союзу с Россией».

Как отметил В.ЮЩЕНКО, “по соглашениям от 19 января 2009 года Украина получила одни из самых высоких цен на газ при самых низких тарифах на транзит. Украина обязалась выкупать объемы газа, которые не потребляет. За наименьшее нарушение соглашения со стороны Украины Россия получила право налагать строгие санкции – без аналогичного гарантирования своих обязательств. Украина расплачивается за небрежность правительства Ю.ТИМОШЕНКО».

Вместе с тем, он призвал нынешнюю власть не торговать украинскими интересами, а воспользоваться достижениями, полученными во время его президентства. В частности, речь идет о выполнении Брюссельского меморандума с ЕС о модернизации украинской газотранспортной системы и развитии Каспийско-Черноморско-Балтийского энерготранзитного пространства как механизма контроля над цивилизованной транспортировкой энергоносителей в Европу.

«Мы должны использовать наши преимущества – тем более, в условиях, когда российская сторона настроена максимально использовать капитулянтские решения правительства Ю.ТИМОШЕНКО», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.