Янукович уволил еще троих губернаторов

15:15, 26 марта 2010
Политика
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Указы - на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил от должностей трех председателей областных государственных администраций.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

В частности Президент уволил председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Николая ПАЛИЙЧУКА, Полтавской – Валерия АСАДЧЕВА, Волынской – Николая РОМАНЮКА.

Как отмечается в указах, губернаторы уволены в связи с завершением срока полномочий Президента Украины.

 

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