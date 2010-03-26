Янукович уволил еще троих губернаторов
15:15, 26 марта 2010Политика
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Указы - на сайте главы государства
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил от должностей трех председателей областных государственных администраций.
Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.
В частности Президент уволил председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Николая ПАЛИЙЧУКА, Полтавской – Валерия АСАДЧЕВА, Волынской – Николая РОМАНЮКА.
Как отмечается в указах, губернаторы уволены в связи с завершением срока полномочий Президента Украины.
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