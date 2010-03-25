Коммунисты хотят еще портфелей

Коммунисты по-прежнему недовольны кадровой политикой своих партнеров по коалиции, ПР. Об этом пишет газета «Сегодня».

Регионалы пошли на кадровые уступки коммунистам, чтобы их успокоить (КПУ заговорила о выходе из коалиции). Главным таможенником Украины вчера стал депутат от КПУ Игорь Калетник, а главой Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг — соратник коммунистов Василий Волга. Это стало итогом личных переговоров Петра Симоненко и Виктора Януковича. Однако источник в КПУ добавил, что коммунисты хотят еще постов. Например, губернаторов. «Пока все идет к тому, что мы в коалиции останемся. Но шанс, что мы выйдем, есть — если нас и дальше будут игнорировать при распределении портфелей. Если мы надумаем выходить, то сделаем это красиво — накануне принятия бюджета. Всем скажем, что не учтены наши соцтребования», — сказал источник.