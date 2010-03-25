Бродский: в Украине будут казино

В ближайшее время планируется принять закон, согласно которому в Крыму можно будет открывать казино в любой гостинице.

Об этом заявил глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский в эфире Шустер Live.

"В Украине будут казино. И планируется в ближайшее время принять закон, который в первую очередь сделает Крым межсезонным курортом", - сказал он.

"Открытие казино во всех гостиницах, с любыми звездочками, по всему Крыму даст возможность тому, кто хочет играть…поехать в Крым, сыграть, потратить деньги", - подчеркнул Бродский.

"Я думаю, что в первую очередь в Крым поедут россияне. Они любят Крым, они знают это место", - отметил он.

Кроме того, по словам Бродского, "есть предложение" разрешить открытие казино в пятизвездочных отелях крупных городов.

"Но игровых автоматов не будет", - подчеркнул он.

Как известно, в 2009 году Верховная Рада приняла закон о запрете игорного бизнеса в Украине.

Украинская правда