Налоговую в Украине тоже возглавил «донецкий»

12:35, 24 марта 2010
Политика
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Папаика заведовал кафедрой

Олександр Папаика
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня представил нового главу Государственной налоговой администрации – Александра ПАПАИКУ, передает корреспондент УНИАН.

Справка УНИАН. ПАПАИКА Александр Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный экономист Украины, заведует кафедрой Донецкого государственного университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.

До 2003 года возглавлял ГНА в Донецкой области.

С 1997 г. А.ПАПАИКА возглавляет Федерацию кикбоксинга Донецкой области.

 

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