Налоговую в Украине тоже возглавил «донецкий»
12:35, 24 марта 2010Политика
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Папаика заведовал кафедрой
|Олександр Папаика
Справка УНИАН. ПАПАИКА Александр Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный экономист Украины, заведует кафедрой Донецкого государственного университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.
До 2003 года возглавлял ГНА в Донецкой области.
С 1997 г. А.ПАПАИКА возглавляет Федерацию кикбоксинга Донецкой области.
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