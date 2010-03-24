Налоговую в Украине тоже возглавил «донецкий»

Папаика заведовал кафедрой

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня представил нового главу Государственной налоговой администрации – Александра ПАПАИКУ, передает корреспондент УНИАН. Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня представил нового главу Государственной налоговой администрации – Александра ПАПАИКУ, передает корреспондент УНИАН. Справка УНИАН. ПАПАИКА Александр Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный экономист Украины, заведует кафедрой Донецкого государственного университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. До 2003 года возглавлял ГНА в Донецкой области. С 1997 г. А.ПАПАИКА возглавляет Федерацию кикбоксинга Донецкой области.

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