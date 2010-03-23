Томенко подозревает, что донецкая прописка скоро станет ходовым товаром

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что двумя главными просчетами новой власти является попытка пересмотра идеологических ценностей и назначения в правоохранительные органы людей по происхождению из Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады, об этом Н.ТОМЕНКО заявил во время встречи с журналистами в городе Черновцы.

"Первая ошибка – попытка пересмотра ценностных мировоззренческих принципов современного Украинского государства", - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, можно говорить о периоде их реализации, но пересмотр всегда получит сопротивление как украинской элиты, так и украинского общества. "Поэтому ряд заявлений о пересмотре ценностных принципов украинского государства является одной из ключевых стратегических ошибок новой власти", - отметил вице-спикер.

Вторым просчетом, по его мнению, является принцип персонального формирования новой власти, в частности правоохранительных органов. Н.ТОМЕНКО отметил, что политические партии, которые формировали власть после Помаранчевой революции допустили ошибки относительно привилегий в государственной службе по принципу, был ли он на Майдане. "Вместо этого нынешняя власть, кроме уже указанного партийного принципа, взяла за доминанту место рождения и проживания будущего должностного лица. Наиболее опасным является то, что, в частности, система МВД строится исключительно по принципу Донецкой прописки", - отметил он.

Н.ТОМЕНКО пошутил, что нужно остановить моду, которая имела место в период, когда разрешили эмиграцию из Советского Союза в Израиль и когда за деньги покупались справки о еврейском происхождении. "Создается впечатление, что скоро, если эта тенденция не прекратится, за деньги будет покупаться штамп в паспорт о донецкой прописке", - добавил он. Поэтому, по его мнению, очевидно, что правоохранительные органы в целом и МВД в частности должны строиться исходя из профессионального подхода и авторитетности в тех или иных регионах этого работника, а не по факту его рождения или работы в Донецкой области.