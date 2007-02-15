О непрофессиональной кадровой политике в МЧС. Пресс-конференция (прямая трансляция на 5 канале)

11-30 - В УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится пресс-конференция экс-заместителя министра по вопросам чрезвычайных ситуаций, члена партии “Наша Украина”, Анатолия Медведя, который прокомментирует причины своей отставки. Тема пресс-конференции: ”Непрофессиональная кадровая политика в Министерстве по чрезвычайным ситуациям” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).