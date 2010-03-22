Эксперт торопит Азарова с реформами, чтоб не жгли чучела

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что правительство Николая АЗАРОВА должно срочно начать проведение реформ в жилищно-коммунальной сфере.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии В.БАЛЫ относительно сегодняшней акции «Очищение огнем: коммуналке нужны реформы» Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» под стенами Министерства по вопросам ЖКХ.

«Сегодня у правительства АЗАРОВА есть уникальный шанс доказать свою реформаторскую сущность. Реформы в отрасли ЖКХ перезрели – страна во многих секторах находится на грани техногенной катастрофы», - заявил В.БАЛА, подчеркнув, что поэтому активность таких организаций как «Коммунальный фронт» вполне объяснима.

По словам эксперта, для общества даже готовность к реформам в ЖКХ уже станет лакмусовой бумажкой эффективности работы нового правительства. «Тем более что дальше тянуть с реформами в этом секторе – опасно для национальной безопасности», - заявил В.БАЛА, отметив, что если в ближайшее время реформы не будут инициированы, то следом за чучелом бывших руководителей отрасли активисты «Коммунального фронта» будут сжигать чучела уже новых чиновников, как и нормативные документы, принятые МинЖКХ, которые не улучшают ситуацию в отрасли и качество услуг, предоставляемых населению.

По мнению В.БАЛЫ, именно во времена кризиса инвестиции в ЖКХ принесут максимальный экономический эффект, однако для этого крайне важна активная позиция профильных чиновников, готовых отойти от практики «нецивилизованного лоббизма» монопольных структур.

«Лишь свободная и равноправная конкуренция на рынке ЖКХ – а это главная задача государства – может обеспечить эффективное развитие отрасли», - подчеркнул директор АМС.