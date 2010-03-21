Добкина назвали «мэром года»

Бывший мэр Харькова Михаил ДОБКИН, назначенный на прошлой неделе председателем Харьковской ОГА, по результатам голосования экспертов всеукраинской программы "Человек года - 2009" признан "человеком года" в номинации "городской голова года" 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такой результат был оглашен вчера вечером в Киеве в Национальном дворце "Украина" на 14-й торжественной церемонии вручения премии "Человек года - 2009".

Всего почетным званием "Человек года" в разных номинациях были удостоены 17 известных украинских деятелей.

Так, в конкурсе "Промышленник года" лучшим признан генеральный директор ОАО "Турбоатом" Виктор СУББОТИН, "Предпринимателем года" стал глава наблюдательного совета концерна "Галнефтегаз" Виталий АНТОНОВ, "Менеджером года" - гендиректор ООО "Амако" Виталий СКОЦИК. В номинации "Региональный лидер года" предпочтение жюри было отдано председателю Черниговского областного совета Натальи РОМАНОВОЙ. По итогам конкурса "Финансистом года" назван глава правления "ВТБ Банк" Вадим ПУШКАРЕВ, "Лидером страхового рынка года" стал глава наблюдательного совета НАСК "Оранта" Олег СПИЛКА. В номинации "Национальная торговая марка" лучшей признана ТМ "КОНТИ". В среде СМИ "Журналистом года в сфере электронных СМИ" победу одержала ведущая телеканала "1+1" Наталья МОСИЙЧУК, а "Журналом года" был признан журнал "Главред". В номинации "Деятель искусства" эксперты сочли лучшей Народную артистку Украины, пианистку Евгению БАСАЛАЕВУ. Звание "Дизайнер одежды года" получила Екатерина ШАХОВСКАЯ (дом моды Stella Shakhovskaya"), а "Спортсменом года" стал чемпион мира 2009 года по боксу Василий ЛОМАЧЕНКО. В номинации "Меценат года" лучшим оказался глава правления Международного фонда "Єдиний світ" Эдуард ПРУТНИК, а народный депутат Украины Ирина БЕРЕЖНАЯ стала первой в номинации "Новая генерация года". В тоже время большинство экспертов сошлось во мнении, что "Лучшим инвестиционным проектом года" является работа ООО СП "Нибулон" (г.Николаев). Титулом "Аграрий года" был удостоен почетный глава ООО "Агрохолдинга "Авангард" Олег БАХМАТЮК.

Вместе с тем, по решению жюри программы "Человек года-2009", специальными премий и призов были удостоены президент творческого объединения "АМИК" Александр МАСЛЯКОВ, российский писатель-юморист Михаил ЖВАНЕЦКИЙ и российский поэт и композитор Александр МОРОЗОВ. Также специальные премии от программы получили Чрезвычайные и Полномочные Послы в Украине - Китайской Народной Республики Чжоу ЛИ и Республики Беларусь Валентин ВЕЛИЧКО. От Украины такую награду получила певица ДЖАМАЛА, которая была признана "кумиром украинцев".