В Партии регионов предлагают провести местные выборы 7 ноября
20:03, 19 марта 2010Политика
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Зарегистрирован законопроект
Народный депутат от фракции Партии регионов Валерий КОНОВАЛЮК предлагает провести местные выборы 7 ноября 2010 года.
Соответствующий проект постановления “О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей в 2010 году (7 ноября 2010 года)”, зарегистрирован сегодня в ВР.
В то же время на сайте парламента нет полного текста проекта постановления и сопроводительных документов к нему.
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