В Партии регионов предлагают провести местные выборы 7 ноября

Народный депутат от фракции Партии регионов Валерий КОНОВАЛЮК предлагает провести местные выборы 7 ноября 2010 года.

Соответствующий проект постановления “О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей в 2010 году (7 ноября 2010 года)”, зарегистрирован сегодня в ВР.

В то же время на сайте парламента нет полного текста проекта постановления и сопроводительных документов к нему.