Азаров вычистил ауру Тимошенко из кабинета премьера

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что 11 марта состоялось освящение служебного кабинета премьер-министра на улице Грушевского в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сообщил сегодня в Днепропетровске во время представления нового председателя Днепропетровской облгосадминистрации.

«После заседания Верховной Рады я зашел в кабинет премьер-министра и ощутил тяжелую, гнетущую ауру. Я позвонил священнику Павлу из Киево-Печерской лавры (речь идет о настоятеле Киево-Печерской лавры – УНИАН) и попросил освятить кабинет. Он приехал, освятил, и стало легче», - сказал Н.АЗАРОВ. По его словам, хотя пока в стране дела не улучшились, но на душе стало легче.