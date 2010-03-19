Азаров вычистил ауру Тимошенко из кабинета премьера
14:29, 19 марта 2010Политика
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Освятил, и сразу стало легче...
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что 11 марта состоялось освящение служебного кабинета премьер-министра на улице Грушевского в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сообщил сегодня в Днепропетровске во время представления нового председателя Днепропетровской облгосадминистрации.
«После заседания Верховной Рады я зашел в кабинет премьер-министра и ощутил тяжелую, гнетущую ауру. Я позвонил священнику Павлу из Киево-Печерской лавры (речь идет о настоятеле Киево-Печерской лавры – УНИАН) и попросил освятить кабинет. Он приехал, освятил, и стало легче», - сказал Н.АЗАРОВ. По его словам, хотя пока в стране дела не улучшились, но на душе стало легче.
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