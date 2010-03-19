Азаров предлагает богатым обойтись без Мерседесов и Майбахов

Правительство Украины ставит перед собой задачу с помощью экономических реформ уменьшить разрыв между бедными и богатыми украинцами. Об этом сообщил премьер-министр Николай Азаров сегодня в Донецке, информирует Остров.

Он подчеркнул, что сейчас перед правительством стоит задача оживить внутренний рынок. «Все, что работает на оживление внутреннего рынка мы будем поддерживать. Различные меры, связанные с повышением налогообложения в этом году не будут приняты. Это однозначно», - пообещал премьер-министр.

По мнению Азарова, нельзя дальше повышать налоги. «Нужно очень осторожно подходить к этим вопросам. Другое дело, что богатые должны поделиться с бедными», - считает премьер.

Он сообщил, что предложил министерству экономики посчитать, сколько дорогостоящих машин завозится на Украину. "Можем ли мы обойтись без "Мерседесов", "Роллс-ройсов", "Майбахов"? Если кто-то не может без них обходиться, то пусть он платит пятикратную стоимость", - сказал Азаров.

Он пообещал, что бедные люди не пострадают в результате реформирования экономики. «Мы сделаем так, чтобы нагрузка реформирования экономики в большей степени легла на людей богатых. Наша задача уменьшить разрыв между бедными и богатыми. Это требование экономики. Если мы хотим , чтобы экономика была стабильно, значит, наша задача сделать так, чтобы большинство людей было зажиточных», - подчеркнул Азаров.