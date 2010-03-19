В ПР похвастались, что у них будет еще три десятка образованных депутатов

С приходом 30 новых депутатов во фракции Партии регионов проблем не будет.

Об этом заявил лидер фракции регионалов Александр Ефремов в эфире 5 канала комментируя вопрос относительно проблем, связанных с приходом новых депутатов вместо перешедших на работу в исполнительную власть.

"Я бы не сказал проблемы. Я бы сказал, что много организационных моментов, которые приходится решать", - отметил он.

"Сейчас период, когда необходимо в очень короткие сроки состыковать уход и приход новых депутатов, и чтобы они включились в работу, потому что у нас фактически нет времени на раскачку", - сказал Ефремов.

По словам регионала, "это люди, которые имеют достаточно серьезное образование, которые имеют ученые степени, которые имеют опыт работы в различных отраслях".

Он отметил, что 25 будущих депутатов "имеют опыт работы в парламенте прошлого созыва".

Кроме того, Ефремов считает требования отставки министра образования Дмитрия Табачника политическими.

"В Библии написано: "и судить будете их по плодам их". Табачник работает в должности министра 4 дня. Вполне естественно и всем понятно, что этот процесс носит больше политический характер", - заявил он.

"Этот человек совершенно подготовлен для выполнения своей работы министра образования…Здесь надо не шоу устраивать, не митинги проводить, а наводить порядок", - считает регионал.

Украинская правда