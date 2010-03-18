В Харькове завтра будет представлен новый губернатор

Завтра будет представлен новый глава Харьковской облгосадминистрации.

Как сообщил корреспонденту УНИАН проинформированный источник, нового руководителя Харьковской области представит вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО.

Нынешнее руководство Харьковской ОГА получило поручение готовить на пятницу, 19 марта, совещание, на котором и будет представлен новый председатель ОГА.

«Из Киева получено телефонограмму о необходимости подготовить совещание, на котором представят губернатора, однако его фамилия не была названа», - сказал собеседник агентства.

Вероятно, им станет нынешний Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН, хотя до последнего времени основным претендентом на эту должность считался народный депутат, председатель Харьковской областной организации Партии регионов Дмитрий ШЕНЦЕВ. Среди претендентов СМИ также называли народного депутата Виктора КОРЖА, первого заместителя мэра Харькова Александра КРИВЦОВА, председателя одной из райгосадминистраций Харьковской области, который в прошлом непродолжительное время занимал должность губернатора, Степана МАСЕЛЬСКОГО.

По информации сайта Харьковского горсовета, сегодня М. ДОБКИН находился в Киеве.

Источник УНИАН это подтвердил, сообщив, что харьковского мэра «видели в Администрации Президента Украины».

«Тот факт, что Харьковская мэрия привлечена к подготовке совещания 19 марта с участием СЕМИНОЖЕНКО, может также быть определенным свидетельством того, что губернатором назначат ДОБКИНА», - сказал собеседник агентства.

В то же время, сайт Харьковского горсовета сообщает, что 19 марта в 17.00 состоится внеочередная сессия горсовета, распоряжение о ее проведении подписал секретарь Харьковского горсовета Геннадий КЕРНЕС. «На сессии, вероятно, будет названо должностное лицо, которое будет выполнять обязанности мэра, и им, скорее всего, будет КЕРНЕС», - предположил другой источник УНИАН.