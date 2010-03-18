Муж Ульянченко стал заместителем Табачника

... и другие кадровые ротации в министерстве

Распоряжением Кабинета министров Украины на должность первого заместителя министра образования и науки Украины назначен Борис ЖЕБРОВСКИЙ. Соответствующее распоряжение размещено на Правительственном портале. Другим распоряжение Александр ГРЕБЕЛЬНИК по собственному желанию освобожден от должности первого заместителя министра образования. Также по собственному желанию от должности заместителя министра образования и науки Украины освобожден Павел ПОЛЯНСКИЙ. Еще одним распоряжением правительства введена дополнительно должность заместителя министра образования и науки Украины. Другими распоряжениями на должности заместителей этого министерства назначены Виктор ИВЧЕНКО (муж экс-главы Секретариата Президента Веры УЛЬЯНЧЕНКО) и Евгений СУЛИМА.

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