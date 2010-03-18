Янукович улетел в Крым

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с однодневной рабочей поездкой в Автономную Республику Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках поездки глава государства проведет в Симферополе встречу с региональным активом при участии депутатов Верховного Совета Крыма, депутатов Севастопольского городского совета, руководителей органов государственной власти, местного самоуправления, общественности и деловых кругов.

Во время этого мероприятия, которое пройдет в здании крымского парламента, В.ЯНУКОВИЧ представит председателя Совета министров АРК Василия ДЖАРТЫ, прокурора Крыма Степана МОЛИЦКОГО, начальника Главного управления МВД Украины в Крыму Александра ПРОСОЛОВА, начальника Главного управления СБУ в АРК Владимира ТОЦКОГО, а также командующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирала Виктора МАКСИМОВА.

После завершения мероприятия запланирована встреча В.ЯНУКОВИЧА с представителями СМИ.

Сегодня же Президент Украины вернется в Киев.