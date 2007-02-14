Янукович согласен, что весна победит, но в другом смысле

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что ситуацию с повышением жилищно-коммунальных тарифов в Киеве изучала правительственная группа во главе с первым вице-премьер-министром, министром финансов Николаем АЗАРОВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на заседании правительства.

«Ми с вами имеем яркий пример и по городу Киеву. Я никому не рассказывал, но правительственная группа работали во главе с Николаем Яновичем», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, премьер-министр привел пример необоснованного повышения тарифов в Закарпатье. «В городе Коломыя расходы на тепловую энергию за 2004-2005 годы, представьте себе, включили тарифы 2006 года и спокойно. Почему это делалось? Потому что все слышали шумиху оппозиции, что правительство В.ЯНУКОВИЧА повысило тарифы, сознательно толкая людей на противостояние, даже есть призывы в Харьковской области, когда губернатор обращается к людям с предложением, чтобы не платили за жилищно-коммунальные услуги», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что по итогам отопительного сезона будут сделаны выводы. «И очень жесткие. Думаю, что кое-кто не досидит на своем должностном месте до конца этой зимы, и нам это надо с вами быстро исправить. Уверен в том, что весна победит в действительности, не так, как кто-то себе представляет – она победит порядком, который мы будем наводить, и победит она и в регионах, и в центре», - отметил председатель правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании правительства В.ЯНУКОВИЧ предупредил о возможности возбуждения уголовных дел по факту необоснованного повышения тарифов. Руководитель правительства подчеркнул, что информация о фактах необоснованного повышения жилищно-коммунальных тарифов местными властями собрана специальной рабочей группой правительства и отдельно – группой Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ привел такие примеры в Херсоне, в Днепропетровской области, в Киеве и в ряде городов Закарпатья. «Например, в Ужгороде в тарифы включили представительские расходы – то есть местные руководители проводят приемы за счет представительских расходов, которые оплачивает население», - отметил он. Премьер-министр поручил Генеральной прокуратуре Украины и правоохранительным органам продолжать изучать вопрос обоснованности повышения тарифов по всей Украине.