Новая власть в субботу разберется, почему Киев похож на блокадный город

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров Украины провести 20 марта совещание по вопросам решения неотложных проблем обеспечения жизнедеятельности и дальнейшего развития Киева.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“Учитывая неудовлетворительную ситуацию, сложившуюся с обеспечением функционирования систем жизнеобеспечения города Киева, низкий уровень предоставления гражданам социальных услуг, а также другие вопросы, требующие безотлагательного реагирования, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ дал поручения премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ, председателю Киевской городской государственной администрации Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и председателям районных в городе Киеве государственных администраций”, - говорится в сообщении.

В частности, в совещании в Кабинете министров Украины примут участие члены правительства, руководство Администрации Президента Украины, руководители города и районных государственных администраций столицы.

Президент требует главное внимание уделить вопросу определения и преодоления всех конфликтных, болевых и общественно-резонансных проблем города, жителей столицы; укреплению городского и районных звеньев власти подготовленными профессиональными специалистами, деполитизации органов местной исполнительной власти столицы; сокращению количества заместителей и численности аппарата чиновников городской и районных в городе Киеве государственных администраций, оптимизации расходов бюджета на их содержание с учетом современных требований; целевому, рациональному и обоснованному использованию бюджетных средств.

Кроме того, совещание будет посвящено дисциплине межбюджетных расчетов, полноте и своевременности поступлений налогов и сборов в местные бюджеты; своевременности расчетов за потребленные энергоносители и жилищно-коммунальные услуги; законности и эффективности использования земельных ресурсов и объектов коммунальной собственности города; обоснованности решений относительно реализации тарифной политики в жилищно-коммунальной, транспортной и других отраслях экономики и социальной сфере города; состоянию техногенной безопасности столицы и ее жителей.

В.ЯНУКОВИЧ поручил определить приоритетные направления реализации важных инфраструктурных проектов столицы, достройки объектов незавершенного строительства, развития дорожно-транспортной отрасли, медицинского и социального обслуживания населения, а также решить вопрос относительно подготовки города к проведению мероприятий по случаю празднования 65-й годовщины Дня Победы.

По результатам совещания в недельный срок необходимо подготовить согласованные предложения относительно комплексных мероприятий, направленных на решение проблем социально-экономического развития города, повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Киева и усиление ответственности должностных лиц.

Сегодня о необходимости провести совещание с КГГА для наведения порядка в дорожном и жилищно-коммунальном хозяйстве столицы говорил и премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Киев этой зимой напоминал блокадный город. Это позор для европейской столицы. Поручаю ТИХОНОВУ, ПОПОВУ, ЯЦУБЕ сделать все, чтобы сейчас люди увидели изменения к лучшему», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, проведение такого совещания запланировано на субботу, 20 марта. «Нам необходимо изучить состояние дел, разобраться, кого нужно наказать и как исправить ситуацию», - подчеркнул он.