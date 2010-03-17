Новая власть в субботу разберется, почему Киев похож на блокадный город
Янукович дал поручение Азарову
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров Украины провести 20 марта совещание по вопросам решения неотложных проблем обеспечения жизнедеятельности и дальнейшего развития Киева.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
“Учитывая неудовлетворительную ситуацию, сложившуюся с обеспечением функционирования систем жизнеобеспечения города Киева, низкий уровень предоставления гражданам социальных услуг, а также другие вопросы, требующие безотлагательного реагирования, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ дал поручения премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ, председателю Киевской городской государственной администрации Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и председателям районных в городе Киеве государственных администраций”, - говорится в сообщении.
В частности, в совещании в Кабинете министров Украины примут участие члены правительства, руководство Администрации Президента Украины, руководители города и районных государственных администраций столицы.
Президент требует главное внимание уделить вопросу определения и преодоления всех конфликтных, болевых и общественно-резонансных проблем города, жителей столицы; укреплению городского и районных звеньев власти подготовленными профессиональными специалистами, деполитизации органов местной исполнительной власти столицы; сокращению количества заместителей и численности аппарата чиновников городской и районных в городе Киеве государственных администраций, оптимизации расходов бюджета на их содержание с учетом современных требований; целевому, рациональному и обоснованному использованию бюджетных средств.
Кроме того, совещание будет посвящено дисциплине межбюджетных расчетов, полноте и своевременности поступлений налогов и сборов в местные бюджеты; своевременности расчетов за потребленные энергоносители и жилищно-коммунальные услуги; законности и эффективности использования земельных ресурсов и объектов коммунальной собственности города; обоснованности решений относительно реализации тарифной политики в жилищно-коммунальной, транспортной и других отраслях экономики и социальной сфере города; состоянию техногенной безопасности столицы и ее жителей.
В.ЯНУКОВИЧ поручил определить приоритетные направления реализации важных инфраструктурных проектов столицы, достройки объектов незавершенного строительства, развития дорожно-транспортной отрасли, медицинского и социального обслуживания населения, а также решить вопрос относительно подготовки города к проведению мероприятий по случаю празднования 65-й годовщины Дня Победы.
По результатам совещания в недельный срок необходимо подготовить согласованные предложения относительно комплексных мероприятий, направленных на решение проблем социально-экономического развития города, повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Киева и усиление ответственности должностных лиц.
Сегодня о необходимости провести совещание с КГГА для наведения порядка в дорожном и жилищно-коммунальном хозяйстве столицы говорил и премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.
«Киев этой зимой напоминал блокадный город. Это позор для европейской столицы. Поручаю ТИХОНОВУ, ПОПОВУ, ЯЦУБЕ сделать все, чтобы сейчас люди увидели изменения к лучшему», - сказал Н.АЗАРОВ.
По его словам, проведение такого совещания запланировано на субботу, 20 марта. «Нам необходимо изучить состояние дел, разобраться, кого нужно наказать и как исправить ситуацию», - подчеркнул он.