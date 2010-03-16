Тимошенко насчитала «больше 175» оппозиционных нардепов в ВР

Восемь партий создали объединение оппозиционных парламентских сил.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление подписали сегодня представители партии «ВО «Батькивщина», Народного Руха Украины, Европейской партии Украины, партии «Народная самооборона», партии «Реформы и порядок», Партии защитников Отчизны, Христианско-демократического союза и Украинской социал-демократической партии.

Как отметила лидер ВО «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО, сегодня рассматривается несколько этапов «формирования мощной демократической оппозиции в государстве».

По ее словам, на первом этапе состоится создание и усиление «общенационального всеукраинского оппозиционного движения». «Второй этап – это усиление этого движения и создание мощной парламентской оппозиции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила надежду, что в парламенте удастся создать межфракционное, оппозиционное объединение с участием фракций БЮТ и «Наша Украина – Народная самооборона».

Ю.ТИМОШЕНКО призвала всех «к совместной работе», поскольку перед Украиной «стоят большие и довольно опасные вызовы».

Она подчеркнула, что следующим шагом оппозиции будет обращение к представителям местных советов провести внеочередные сессии и принять решение о переходе в оппозицию к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и исполнительной власти, которую «он сегодня создал, а также противодействиям, которые направлены против всего украинского».

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что также будет принято положение о координационном совете объединенных политических оппозиционных сил. По ее словам, это позволит объединить усилия политических сил, чтобы «работать совместно и действенно».

В заявлении объединения оппозиционных парламентских сил отмечается, что 8 партий «объединились, чувствуя свою ответственность перед народом Украины, объединились ради будущего нашего государства, объединились ради борьбы против нелегитимной антиукраинской власти».

Документом провозглашается создание объединения оппозиционных парламентских сил, которое является составной частью всеукраинского оппозиционного движения. «Мы ставим целью консолидацию оппозиционной деятельности восьми политических партий, которые представлены в парламенте и объединяют подавляющее большинство народных депутатов, не вошедших в правящую коалицию», - говорится в заявлении, которое зачитала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что сегодня в парламенте объединяется более 80% оппозиционных депутатов. По ее словам, это говорит о том, что «наши силы объединяют более 175 народных депутатов Украины, которые уже не позволят менять Конституцию неконституционным способом и против национальных интересов нашего государства».

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что для координации действий парламентской оппозиции создается координационный совет и оппозиционное правительство. Она подчеркнула, что «в ближайшей перспективе мы объявим состав оппозиционного правительства и обнародуем все предложения по кандидатурам оппозиционных министров».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что среди целей оппозиции – «противодействие реставрации олигархическо-криминального правления, отделение криминального бизнеса от власти».

«Мы обязуемся защищать независимость Украины, ее территориальную целостность, неприкосновенность ее границ, мы будем защищать от всяких посягательств украинский язык как единственный государственный, украинскую культуру, правдивую историю и национальные традиции», - говорится в заявлении.

Цель объединения оппозиционных парламентских сил - «построение свободного демократического общества».

Также члены объединения призывают все оппозиционные силы «прекратить практику взаимного внутреннего противоборства и выступить единой, скоординированной, сильной оппозиционной командой».