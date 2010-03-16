Тимошенко нашла три лишних министерства в своем правительстве

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО предлагает усовершенствовать структуру оппозиционного правительства и сократить количество министерств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала сегодня на заседании фракции БЮТ.

"В нашем правительстве будет существенное уменьшение количества министерств, это будет шестнадцать министров всего. И больше их в действительности не нужно", - заявила лидер объединенной демократической оппозиции.

Ю.ТИМОШЕНКО мотивировала свое предложение тем, что оппозиционный состав министров должен формироваться по европейской модели. "Это должно быть европейское правительство, европейский стандарт, в котором министерства - по функциям, а не отраслям. Это очень важно", - объяснила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, из состава оппозиционного правительства будет, в частности, исключены министерства ЖКХ, промышленности, транспорта и связи, поскольку они представляют отрасли, а не функции.

"У нас будет Министерство экономики и инфраструктуры, так как это в любом современном европейском обществе. Я думаю, что это будет одной из визитных карточек того оппозиционного правительства, которое мы создаем", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.