«Голос Украины» обнародовал состав коалиции

В состав парламентской коалиции, кроме фракций Партии регионов, КПУ и Блока Литвина, вошли 6 народных депутатов от Блока Юлии Тимошенко, 6 народных депутатов от блока “Наша Украина – Народная самооборона” и четыре внефракционных депутата.

Списки депутатов, которые 11 марта вошли в коалицию, обнародованы в газете “Голос Украины” (№ 46 от 16 марта 2010 года) вместе с соглашением о создании коалиции “Стабильность и реформы”.

В частности, из фракции БЮТ в состав коалиции вошли Виталий БАРВИНЕНКО, Геннадий ЗАДИРКО, Владимир КАПЛИЕНКО, Юрий ПОЛУНЕЕВ, Игорь САВЧЕНКО и Олег ЧЕРПИЦКИЙ.

Из фракции НУ-НС членами коалиции стали Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, Юрий БУТ, Станислав ДОВГИЙ, Игорь ПАЛИЦА, Иван ПЛЮЩ, Владимир ПОЛЯЧЕНКО, а из внефракционных – Василий КИСЕЛЕВ, Игорь РЫБАКОВ, Инна БОГОСЛОВСКАЯ и Тарас ЧОРНОВИЛ.

В полном составе в состав коалиции вошли 172 депутата фракции Партии регионов, 27 - КПУ и 20 - Блока Литвина. Всего в составе коалиции 235 депутатов.

Соглашением о создании большинства предусмотрено, что ее руководящими органами являются общее собрание коалиции и совет коалиции. Общее собрание коалиции состоит из народных депутатов Украины - членов фракций, входящих в коалицию, и собирается не реже, чем один раз в течение одной парламентской сессию и в случае необходимости. Общее собрание является правомочным, если в нем принимает участие не менее половины народных депутатов от каждой фракции — участника коалиции. Общее собрание коалиции сзывается внеочередно по требованию координатора коалиции, Совета коалиции, не менее 1/3 численного состава каждой депутатской фракции — участника коалиции. Решения общего собрания принимаются исключительно на его заседании и считаются принятыми, если за них проголосовало более половины общей численности каждой фракции.

Предусмотрено, что обязанности координатора коалиции поочередно, на каждой сессии Верховной Рады Украины, исполняют руководители депутатских фракций, входящих в состав коалиции.

Совет коалиции состоит из председателей депутатских фракций — участников коалиции и пяти представителей от каждой фракции — участника коалиции. Решения совета коалиции принимаются консенсусом. Заседания совета коалиции проходят при необходимости, но не реже одного раза в неделю накануне пленарного заседания Верховной Рады Украины и очередных заседаний Кабинета министров Украины. Совет коалиции ежемесячно рассматривает деятельность Кабмина на предмет выполнения этого соглашения и оценивает социально-экономическую ситуацию в стране.