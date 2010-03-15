Луценко - о своем преемнике: «это просто солдафон»

Новым министром внутренних дел назначен Анатолий МОГИЛЕВ именно потому, что он будет послушным исполнителем, который не задает «лишних» вопросов, считает лидер "Народной самообороны", бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», комментируя кадровые изменения в центральном аппарате МВД, Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что тотальная смена руководства Министерства внутренних дел, с одной стороны, объясняется исключительно политическими причинами, а с другой - ослабит милицию и облегчит жизнь преступникам.

«То, что МОГИЛЕВ слабый руководитель, это очевидно. С моей точки зрения, это просто солдафон, который будет выполнять без всяких сомнений указания лично ЯНУКОВИЧА. ЯНУКОВИЧ хочет видеть в милиции человека из своей среды, а МОГИЛЕВ - чистый дончанин, человек, который не задает вопросы: «как это может быть?» или «зачем это нужно?». Это человек, который будет требовать жестко невзирая на любые правовые или моральные препятствия», - считает экс-министр.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что когда его отстранили от должности, «регионалы» пообещали всем руководителям областных управлений милиции, что те останутся на местах, поскольку новой власти нужны профессионалы, но новый министр вызвал всех областных руководителей в Киев и приказал привезти рапорты об увольнении, что является незаконным.

Как отметил лидер «Народной самообороны», начальников областных управлений продержали в МВД три часа, но никто из руководства министерства с ними так и не встретился.

По убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, команда заместителей А.МОГИЛЕВА, которая будет назначена, слабее той, которая работала с ним, и даже с Василием ЦУШКО.

В качестве примера, Ю.ЛУЦЕНКО назвал первого заместителя министра Сергея ПОПКОВА - бывшего командующего Внутренними войсками, который во время Помаранчевой революции распорядился разогнать Майдан. Еще один пример, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, - новым заместителем министра, который руководит следствием, планируется назначить не человека, который имеет опыт в этой работе и в курсе текущих дел, а выходца из Донецкой области. Именно поэтому, как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, у него много вопросов к профессионализму новых руководителей МВД.

Экс-министр сказал, что назначение вместе новых начальников областных управлений и новых заместителей министра дает в результате большой разрыв в налаженной ранее работе милиции, что значительно облегчит жизнь преступности.

«Но сейчас об этом не думают, потому что думают о политической целесообразности. Мне кажется, мы получим не профессиональное министерство, а министерство, которое разрывается между прошлым и будущим, и этот разрыв может очень сильно бить по эффективности МВД по крайней мере первые полгода. Сейчас самый сложный период, весеннее обострение криминальной обстановки, оно является самым тяжелым. И потому именно сейчас так тотально менять кадры, выбрасывать их за борт только потому, что они работали с ЛУЦЕНКО, является абсурдом», - сказал он.