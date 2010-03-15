Институт мировой политики продаст 10 платьев

Институт мировой политики вместе с дизайнером Еленой Даць представили специальную «Евроатлантическую коллекцию» одежды в рамках Украинской недели моды. Об этом сообщает сайт Института

В «Евроатлантическую коллекцию» вошли 30 единиц женской одежды: платья вечерние и повседневные, верхняя одежда и деловые костюмы, украшенные вариациями на тему эмблемы НАТО и частично Евросоюза. Цель коллекции – изменить восприятие и подкорректировать имидж НАТО среди украинцев.

Показ Института мировой политики и Елены Даць вызывал значительный интерес в политических кругах Украины. Среди почетных гостей на показе «Евроатлантической коллекции» были первый президент Украины Леонид Кравчук, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, посол Германии Ганс-Юрген Гаймзет, посол Франции Жак Фор.

Некоторые модели одежды из «Евроатлантической коллекции» будут растиражированы и будут продаваться у бутиках Елены Даць. А 10 эксклюзивных платьев останутся в единственном экземпляре и будут проданы на благотворительном аукционе, устроенном Институтом мировой политики.

Фото: Романа Малко