Сторонники Табачника обвиняют студентов в провокации

Херсонская студенческая организация «Экосоюз» возмущена заявлениями о создании ячейки сопротивления с требованием немедленной отставки министра образования и науки Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА и считает это результатом действий политиков, которые втягивают студенчество в политические манипуляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в распространенном 14 марта в местных СМИ сообщении.

«Многие местные студенты возмущены заявлениями от имени всего херсонского студенчества небольшой группы никому неизвестных доброжелателей из среды якобы самих студентов. Это ни что иное, как политическая провокация, созданная непосредственно политиками, заинтересованными в расколе украинского общества», - считает председатель Херсонской студенческой организации «Экосоюз» Александр ЗАДЕРЕЙ.

По его мнению, «неоднократные попытки втянуть херсонское студенчество в политические манипуляции некоторых заигравшихся политиков, переходят все разумные рамки».

Эта студенческая организация планирует в начале недели провести пресс-конференцию, на которой собирается «разогнать мыльные пузыри, запущенные над Херсоном».

Как сообщал УНІАН,13 марта студенты Херсона объединились в ячейку общественного сопротивления «Табачника - прочь!».

Координатор кампании в регионе, студент Херсонского национального технического университета Дмитрий ЕМЕЛЬЯНЕНКО сообщил, что уже в понедельник в вузах областного центра начнется просветительская кампания, цель которой донести студентам и преподавателям недопустимость пребывания Д.ТАБАЧНИКА на такой высокой должности.

Ячейка уже выпустила первое печатное обращение к херсонским студентам, в котором отмечается, что отставка Д.ТАБАЧНИКА – вопрос времени. Также в обращении содержится призыв с понедельника во всех учебных заведениях перед началом занятий писать на досках в классах и аудиториях: «Табачника - геть!» и вывесить у входа в учебные заведения плакаты с таким же содержанием.