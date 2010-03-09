Герман: Янукович не отрекался от русского языка
20:49, 09 марта 2010Политика
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Как следует понимать слова о госязыке
Президент Виктор Янукович не отказывается от своих программных принципов защиты русского языка в Украине.
Об этом заявила заместитель главы администрации президента Анна Герман.
"Речь идет об имплементации Европейской хартии региональных языков и о том, что на исполнение этой хартии будут направлены все усилия президента и депутатской фракции, которая его поддерживает", - приводит ее слова Украинская правда.
Как сообщал УНИАН, во вторник в Каневе Янукович заявил, что в стране "будет развиваться украинский язык как единственный государственный язык".
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