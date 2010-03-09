Герман: Янукович не отрекался от русского языка

Президент Виктор Янукович не отказывается от своих программных принципов защиты русского языка в Украине.

Об этом заявила заместитель главы администрации президента Анна Герман.

"Речь идет об имплементации Европейской хартии региональных языков и о том, что на исполнение этой хартии будут направлены все усилия президента и депутатской фракции, которая его поддерживает", - приводит ее слова Украинская правда.

Как сообщал УНИАН, во вторник в Каневе Янукович заявил, что в стране "будет развиваться украинский язык как единственный государственный язык".