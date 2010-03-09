В зале ВР поругались Зварич с Ефремовым

Народный депутат Роман ЗВАРИЧ (фракция НУ-НС) назвал «политическим бандитизмом» внесение изменений в закон о Регламенте Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента во время рассмотрения во втором чтении законопроекта «О внесении изменений в ст. 61 к Закону Украины «О Регламенте Верховной Рады».

Р.ЗВАРИЧ напомнил о решении Конституционного Суда Украины, где четко сказано, что коалиция создается на базе фракций.

Р.ЗВАРИЧ предложил внести поправку в данный законопроект, чтобы вместо публикации в официальных СМИ списка народных депутатов, входящих в коалицию, публиковались списки «тех изменников, которые вопреки воле своих фракций, вопреки воле избирателей, все же подписали коалиционное соглашение и таким образом осуществили конституционный переворот».

В ответ народный депутат от Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сказал: «Учитывая то, что Вы всю избирательную кампанию провели не в блоке НУ-НС, а в БЮТ, то, наверное, Вы со знанием дела вносите эту поправку”. Он призвал не «клеить ярлыки, в том числе и на Вашу персону».

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН попросил Р.ЗВАРИЧА «научиться элементарной вежливости». «В Украине учат быть толерантным», - добавил он и отметил, что Р.ЗВАРИЧУ «как законодателю не делает честь внесение поправки, «которую он предлагает».

При этом в законопроекте об изменениях к Регламенту ВР ко второму чтению не были сформулированы поправки об опубликовании списка так называемых “изменников”.