БЮТ ждет от регионалов «откровеного признания»

Руководитель фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО не исключает, что Верховная Рада на следующей неделе также будет работать в пленарном режиме, поскольку на этой неделе народным депутатам вряд ли удастся сформировать коалицию и правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня во время Согласительного совета парламента.

«На этой неделе коллегам не удастся сделать коалицию, поскольку то, что предлагается изменениями к Регламенту (ВР), противоречит Конституции», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

По его словам, формировать новую власть необходимо исключительно в «конституционном поле», поскольку все знают, чем закончилась попытка три года назад сформировать коалицию вне закона.

«Я просил бы коллег, чтобы они откровенно сказали, насколько реальны вопросы создания новой коалиции в соответствии с Конституцией, насколько реально формирование нового правительства на этой неделе», - сказал И.КИРИЛЕНКО.