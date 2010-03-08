В НУ-НС считают, что драки возле трибуны ВР - это глупость

От фракции НУНС звучат противоречивые прогнозы относительно ее тактики в Верховной Раде на новой пленарной неделе. Эксперты: оппозиция вряд ли заблокирует создание Партией регионов новой коалиции.

О возможности "блокирования парламента" и драк между депутатами возле парламентской трибуны заявил депутат от фракции блока НУНС Юрий Грымчак, который считается приближенным к лидеру Народной самообороны Юрию Луценко.

В свою очередь, заместитель председателя фракции НУНС и один из лидеров Народной самообороны Тарас Стецькив в интервью "Немецкой волне" категорически опроверг такие прогнозы и назвал планы по блокированию работы парламента "глупостью". "Нельзя уподобляться тому, что делала Партия регионов последние два года. Ведь это - нецивилизованный способ ведения политической деятельности", - отметил депутат.

Стецькив выступает за предоставление Партии регионов возможности сформировать новую коалицию и правительство и продемонстрировать возможность вывести страны из кризиса. В то же время, депутат не исключил, что треть депутатов от его политической силы может войти в состав новой коалиции.

Политолог Владимир Цыбулько также считает, что в случае блокирования трибуны оппозиционным силам удалось бы устроить скандал, но не предотвратить создание новой коалиции. В то же время, эксперт не исключил, что Украину все-таки ожидают внеочередные выборы, поскольку они выгодны не только оппозиции, но и самому Виктору Януковичу.