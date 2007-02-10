Народный рух приговорил Верховную Раду к роспуску

Народный Рух Украины будет добиваться роспуска Верховной Рады и проведения досрочных парламентских выборов.

Как сообщается на официальном сайте НРУ, об этом идет речь в принятом постановлении центрального провода партии, заседание которого состоялось сегодня в Киеве.

В постановлении центрального провода НРУ отмечается, что узурпация государственной власти правящей коалицией угрожает не только демократическому строю в Украине, но и национальной безопасности государства.

Рух выступает за широкое оппозиционное объединение демократических сил, в том числе и в Верховной Раде Украины, инициирует представление в Конституционный Суд Украины о признании неконституционным закона №2222 „О внесении изменений в Конституцию Украины” от 8 декабря 2004 года, а также начинает системную работу по роспуску Верховной Рады Украины и проведения досрочных выборов.