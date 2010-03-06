Литвин уверен, что удержится в кресле спикера
11:46, 06 марта 2010Политика
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"Это очень интересный вопрос"
Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН убежден, что он будет занимать свою должность даже если его политическая сила не войдет в состав коалиции с Партией регионов.
Об этом он заявил во время эфира "Большой политики" на канале Интер.
"Владимир ЛИТВИН будет спикером Верховной Рады независимо от того будет фракция входить или не будет", - сказал он. При этом В.ЛИТВИН подчеркнул, что это очень интересный вопрос. Он также добавил, что личное не ведет переговоры о создании коалиции, поскольку является Председателем ВР, а не лидером фракции его имени.
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