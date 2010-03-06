Литвин уверен, что удержится в кресле спикера

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН убежден, что он будет занимать свою должность даже если его политическая сила не войдет в состав коалиции с Партией регионов.

Об этом он заявил во время эфира "Большой политики" на канале Интер.

"Владимир ЛИТВИН будет спикером Верховной Рады независимо от того будет фракция входить или не будет", - сказал он. При этом В.ЛИТВИН подчеркнул, что это очень интересный вопрос. Он также добавил, что личное не ведет переговоры о создании коалиции, поскольку является Председателем ВР, а не лидером фракции его имени.