Тимошенко: я сделаю шаг номер один

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко считает, что в Украине должна быть создана сильная демократическая оппозиция, которая сможет эффективно противостоять формированию диктатуры, нарушениям Конституции и отстаивать национальные интересы государства.

"Мы сегодня перешли в оппозицию, понимая, что сейчас мы не можем противодействовать этому. Но в то же время, я точно знаю, что такая власть, которая судьбой не предоставлена, она не будет долговечной. Поэтому сегодня мы будем укреплять команду, мы будем полностью перестраивать всю систему нашей работы, и в оппозиции мы будем надежно защищать каждый национальный интерес Украины и каждого человека", - сказала Юлия Тимошенко в эфире программы Шустер Live

Экс-кандидат в Президенты заявила, что для нее первоочередной задачей является объединение всех демократических сил. "Я убеждена, что сейчас, находясь в оппозиции, я сделаю шаг номер один: я объединю в оппозицию все демократические силы, я сделаю все, что я могу для этого сделать, все что в моих человеческих силах, для того, чтобы объединенная оппозиция была сильной, чтобы она могла защитить Украину и каждого из вас", - пояснила она.

С другой стороны, по словам Юлии Тимошенко, фракция БЮТ в парламенте будет использовать все механизмы для усовершенствования законодательства. "Мы сделаем все для того, чтобы полезные для государства законы принимались, и я буду первым инициатором того, чтобы за хороший закон у нас отдавалось 100% голосов", - подчеркнула она.

Лидер БЮТ также напомнила, что 9 марта возле памятника Тарасу Шевченко состоится митинг с участием "всех людей, у которых есть воля, у которых есть сила продолжить путь и поработать в оппозиции".

"Возможно, кто-то меня сегодня поддерживает, кто-то не поддерживает - это нормально для демократического общества. Но я хочу, чтобы вы знали: вы на меня можете положиться - как во власти, так и в оппозиции", - заявила Юлия Тимошенко.