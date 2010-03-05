Тимошенко про 113 случаев откровенной лжи

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что лидер фракции ПР Николай АЗАРОВ, выступая в парламенте в день голосования за выражения недоверия правительству извратил факты результатов работы ее правительства.

Об этом она заявила в эфире программы Шустер Live.

"Там 113 случаев откровенной лжи. Я думаю, странной была бы другая команда, которая начала бы хвалить оппозицию или предыдущее правительство, и поэтому ничего удивительного нет в словах Азарова и в его этих цифрах, фактах, которые безусловно искажены", - добавила она.

"Я точно знаю, что мы сделали. Мы Украину, как малого ребенка, в кризис на руках вынесли из пламени, такого, которое могло страну уничтожить так, как другие государства. И вынесли с честью, поставили на ноги и дали ей новый путь после кризиса", - заявила Юлия Тимошенко.

По ее мнению, такая необоснованная критика оппонентов связана с необходимостью в дальнейшем объяснять каким-то образом свою неспособность руководить экономикой страны. "Безусловно, цифры будут перекручиваться. Новому правительству надо будет объяснять, почему им не все удается на первых порах, они будут искать виновных - я в этом уверена. Но самое главное, что для меня было важно - не дать ослабить независимость государства", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 3 марта с парламентской трибуны Н.АЗАРОВ, в частности, заявил, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО продемонстрировало «катастрофический провал» во всех отраслях экономики.