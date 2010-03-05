Тимошенко заявляет, что ее команда будет укрепляться

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что новоизбранный Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не долго продержится у власти.

Об этом она заявила сегодня в эфире программы Шустер Live.

Ю.ТИМОШЕНКО снова подчеркнула, что у нее есть доказательства нарушений в ходе выборов, которые позволили В.ЯНУКОВИЧУ стать Президентом.

«Я точно знаю, что власть, которая судьбой не дана, не будет долговечной", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также заявила, что сейчас, перейдя в оппозицию, ее команда будет укрепляться и перестраивать систему своей работы. "Мы будем защищать каждый национальный интерес Украины. Мы будем защищать, насколько будут у нас возможности и силы, каждого человека. И мы начинаем этим заниматься", - сказал Ю.ТИМОШЕНКО.