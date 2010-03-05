У Януковича говорят: у Ющенко - один шанс из миллиона

Партия регионов не рассматривает кандидатуру экс-президента Виктора Ющенко на должность Премьер-министра Украины. Об этом заявила народный депутат от политсилы Елена Бондаренко в эфире "5 канала".

Она напомнила эпизод из "одной комедии": "У меня есть шанс?" - "Один из миллиона" - "Ура, у меня есть шанс!" По ее словам, у В.Ющенко примерно такие же перспективы возглавить правительство.

Парламентарий проинформировала, что самым вероятным кандидатом от Партии регионов на должность Премьера является Николай Азаров. По мнению Е.Бондаренко, он "самый опытный и самый эффективный".

Напомним, ранее глава политсовета "Нашей Украины" Вера Ульянченко заявила, что ее партия готова быть участником дееспособной партнерской коалиции, которая сформирует Кабинет Министров во главе с Премьер-министром В.Ющенко.

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