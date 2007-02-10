Томенко хочет сделать пятницу днем оппозиции

Новоизбранный заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО выступает за расширение возможностей оппозиции во время пленарных заседаний парламента.

Об этом он сообщил в эфире 5-го канала.

Н.ТОМЕНКО считает, что оппозиция должна получить больше прав во время формирования повестки дня заседаний парламента, а также для выступлений депутатов.

"Я сегодня говорю: давайте примем такое решение - мы имеем в законе, что один раз на 6-7 месяцев оппозиция имеет право на формирование повестки дня – давайте, скажем в пятницу мы имеем полдня, ведет заседание вице-спикер от оппозиции и повестка дня формируется при участии оппозиции", - предложил он.