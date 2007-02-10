Томенко хочет сделать пятницу днем оппозиции
12:25, 10 февраля 2007Политика
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Предложение вице-спикера
Новоизбранный заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО выступает за расширение возможностей оппозиции во время пленарных заседаний парламента.
Об этом он сообщил в эфире 5-го канала.
Н.ТОМЕНКО считает, что оппозиция должна получить больше прав во время формирования повестки дня заседаний парламента, а также для выступлений депутатов.
"Я сегодня говорю: давайте примем такое решение - мы имеем в законе, что один раз на 6-7 месяцев оппозиция имеет право на формирование повестки дня – давайте, скажем в пятницу мы имеем полдня, ведет заседание вице-спикер от оппозиции и повестка дня формируется при участии оппозиции", - предложил он.
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