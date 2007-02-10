Порошенко рассказал подробности инцидента в Санкт-Петербургском аэропорту

Народный депутат Петр ПОРОШЕНКО называет попыткой давления на Украину решение запретить его въезд в Россию.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "ICTV".

П.ПОРОШЕНКО рассказал, что прилетел в Россию чартерным рейсом и входил в состав группы, которая прибыла в Санкт-Петербург на встречу руководителей европейских банковских учреждений.

По словам депутата, когда возле окошка паспортного контроля пограничник попросил его подождать 10 или 20 минут, он позвонил в посольство и попросил, чтобы подъехал консул. Однако консулу, по словам П.ПОРОШЕНКО, в нарушение положений Венской конвенции, запретили доступ на таможенную территорию РФ. После этого П.ПОРОШЕНКО попросил пилотов готовить самолет к возвращению. "Никакого предложения о недопуске не было", - сказал он.

По словам П.ПОРОШЕНКО, инцидент имеет политическую расцветку. Депутат убежден, что путь взаимного недопуска граждан Украины и России на территории соседних стран является бесперспективным. По его словам, необходима тщательная работа по нормализации отношений между государствами. При этом он отметил, что Украина "не должна принимать подобную позицию со стороны России".

П.ПОРОШЕНКО сообщил, что лично не был проинформирован о решении российских властей и соответственно ничего не знал о нем. Также парламентарий подчеркнул, что "у России имеются списки депутатов, к которым готовится провокация", и выразил сожаление, что именно ему пришлось первому испытать действую этого списка.

Как сообщал УНИАН, третьего февраля народному депутату П.ПОРОШЕНКО запретили въезд на территорию России.

9 февраля в МИД РФ заявили, что Москва запретила въезд на территорию России гражданину Украины П.ПОРОШЕНКО в ответ на внедренную Украиной практику "черных списков" в отношении российских граждан.

В прошлом году Украина запретила въезд в Украину вице-спикеру Госдумы РФ Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ, депутату Госдумы, директору Института стран СНГ Константину ЗАТУЛИНУ, председателю Фонда эффективной политики Глебу ПАВЛОВСКОМУ, тележурналисту Михаилу ЛЕОНТЬЕВУ.