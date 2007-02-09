Порошенко не пустили в Россию из-за Жириновского и К°

Москва запретила въезд на территорию России гражданину Украины Петру ПОРОШЕНКО в ответ на введенную Украиной практику "черных списков" в отношении российских граждан.

Об этом УНИАН сообщил оперативный дежурный Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Григорий ТРОЯНСКИЙ.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, в Москве неоднократно обращали внимание украинской стороны, что ее действия рассматриваются россиянами как недружественные акции, которые идут вразрез с добрососедским характером российско-украинских отношений.

При этом в МИД отметили, что российская сторона неоднократно предлагала отказаться от такого рода запретительных мер, которые тревожат общественность обеих стран, и отметили, что эти предложения остаются в силе.

В МИД РФ подтвердили, что 3 февраля народному депутату П.ПОРОШЕНКО сообщили о запрете на въезда на территорию России.

Вместе с тем в Департаменте информации и печати МИД РФ корреспонденту УНИАН не смогли назвать причин, почему именно П.ПОРОШЕНКО был запрещен въезд в Россию.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Украина запретила въезд в Украину вице-спикеру Госдумы РФ Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ, депутату Госдумы, директору Института стран СНГ Константину ЗАТУЛИНУ, председателю Фонда эффективной политики Глебу ПАВЛОВСКОМУ, тележурналисту Михаилу ЛЕОНТЬЕВУ.