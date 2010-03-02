Ефремов говорит, что новое большинство уже есть

Первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что в Верховной Раде есть достаточное количество депутатов, которые могут сформировать новую коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

«Я могу сказать так, что на сегодняшний день просматривается большинство, которое в состоянии создать коалицию в парламенте, и точно есть большинство, которое сможет проголосовать за выражение недоверия правительству», - сказал он.

По словам А.ЕФРЕМОВА, объявление о прекращении существующей коалиции – это первый шаг к созданию нового формата большинства в ВР.

Вместе с тем первый заместитель руководителя фракции Партии регионов считает, что до окончания переговоров о создании коалиции не следует обнародовать информацию об участниках процесса.

«Некорректно называть группы или народных депутатов до того времени, пока не будет окончательно принято решение и подписаны документы», - сказал он.

По словам А.ЕФРЕМОВА, это противоречит правилам переговоров.