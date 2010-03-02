Турчинов об отставке Тимошенко, бюджете и популизме

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что Верховная Рада должна срочно принять государственный бюджет на 2010 год после того, как будет определенность с ответственностью правительства.

Об этом А.ТУРЧИНОВ заявил накануне в эфире телеканала ICTV.

"Как только прекратятся политические спекуляции вокруг отставки премьера и правительства, то безусловно нужно прекращать болтовню и работать на реализацию законов, направленных на стабилизацию экономики, в том числе и принимать, возможно, не очень приятный для популистов, но реальный бюджет страны", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, в случае, если парламент не поддержит отставку Кабинета министров Юлии ТИМОШЕНКО, правительство будет настаивать на принятии проекта госбюджета, внесенного в конце прошлого года.

"Если будет подтверждена позиция нашего Кабинета министров, то безусловно, мы будем настаивать на принятии бюджета, который кстати, в прошлом году внесен в Верховную Раду. В случае, если отправят наш Кабинет министров в отставку, то им нужно будет вносить бюджет, и я посмотрю, как в этом бюджете найдут свое отражения те лживые популистские инициативы о повышении вдвое социальных расходов. Это будет проверкой на объективность и ответственность любой политической силы, которая возьмет на себя позицию руководить страной и возглавит правительство", - добавил первый вице-премьер.