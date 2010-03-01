Зварич: ни одна из фракций не заявляет о выходе из коалиции
До роспуска ВР остался 31 день?
Ни одна из фракций коалиции пока не демонстрирует официального желания выйти из состава коалиции.
Об этом корреспонденту УНИАН заявил заместитель лидера фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.
По его словам, во время заседания Совета коалиции, которое состоялось сегодня, ни один из представителей трех фракций - ни “Наша Украина – Народная самооборона”, ни БЮТ, ни Блок Литвина - не поддержал требование председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА о предоставлении 226 подписей депутатов в подтверждение существующей коалиции.
«Я также не почувствовал среди присутствующих большого желания валить нашу коалицию. Ни одна из фракций, ни один из представителей трех фракций об этом не говорили», - сказал он.
По словам Р.ЗВАРИЧА, судя по всему, В.ЛИТВИН все же намерен объявить о распаде коалиции.
«Но на заседании господин ШАРОВ (лидер фракции Блока Литвина – УНИАН) намекнул, что это будет не обязательно завтра. Но мы можем оказаться в ситуации, когда завтра начнется отсчет 30-дневного срока до возможного объявления о внеочередных парламентских выборах Президентом Украины», - сказал Р.ЗВАРИЧ.
В свою очередь, заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН отметил, что «...мы договорились, и это премьер подтвердила, что если они покажут 72 подписи под новой кандидатурой премьера, то наша фракция готова к переголосованию».
В заседании Совета коалиции принимали участие премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ.
Кроме того, участие в заседании приняли вице-спикер Николай ТОМЕНКО, народные депутаты Анатолий МАТВИЕНКО, Борис ТАРАСЮК, Андрей КОЖЕМЯКИН, Юрий ЛУЦЕНКО и другие.
Председателя ВР В.ЛИТВИНА на заседании не было.