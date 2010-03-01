Зварич: ни одна из фракций не заявляет о выходе из коалиции

Ни одна из фракций коалиции пока не демонстрирует официального желания выйти из состава коалиции.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил заместитель лидера фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

По его словам, во время заседания Совета коалиции, которое состоялось сегодня, ни один из представителей трех фракций - ни “Наша Украина – Народная самооборона”, ни БЮТ, ни Блок Литвина - не поддержал требование председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА о предоставлении 226 подписей депутатов в подтверждение существующей коалиции.

«Я также не почувствовал среди присутствующих большого желания валить нашу коалицию. Ни одна из фракций, ни один из представителей трех фракций об этом не говорили», - сказал он.

По словам Р.ЗВАРИЧА, судя по всему, В.ЛИТВИН все же намерен объявить о распаде коалиции.

«Но на заседании господин ШАРОВ (лидер фракции Блока Литвина – УНИАН) намекнул, что это будет не обязательно завтра. Но мы можем оказаться в ситуации, когда завтра начнется отсчет 30-дневного срока до возможного объявления о внеочередных парламентских выборах Президентом Украины», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

В свою очередь, заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН отметил, что «...мы договорились, и это премьер подтвердила, что если они покажут 72 подписи под новой кандидатурой премьера, то наша фракция готова к переголосованию».

В заседании Совета коалиции принимали участие премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ.

Кроме того, участие в заседании приняли вице-спикер Николай ТОМЕНКО, народные депутаты Анатолий МАТВИЕНКО, Борис ТАРАСЮК, Андрей КОЖЕМЯКИН, Юрий ЛУЦЕНКО и другие.

Председателя ВР В.ЛИТВИНА на заседании не было.