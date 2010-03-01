Застрелился глава компании «Транс Нафта» миллиардер Кондрачук

Вечером в субботу тело миллиардера Владимира Кондрачука обнаружили в его личном кабинете в офисе компании «Транс Нафта» в центре Москвы. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

В милицию позвонил начальник отдела кадров, который и обнаружил своего шефа. Как пояснили в пресс-службе ГУВД Москвы, по предварительным данным, Кондрачук свел счеты с жизнью, выстрелив в себя из наградного пистолета ППСМ. Он валялся рядом с телом.

Тем не менее оперативно-следственные мероприятия, которые должны выяснить причину случившегося, еще продолжаются.

Владимир Кондрачук был одним из успешных российских бизнесменов. Созданная им в 1997 году компания «Транс Нафта» занимается разработкой газовых месторождений в нескольких российских регионах. По данным журнала «Финанс», в 2006 году состояние Кондрачука оценивалось в 1 млрд. рублей. Однако после этого в рейтинги богачей он не попадал.

- Я знал его лично и был потрясен, когда услышал об этом по радио, - заявил корреспонденту «КП» Виктор Баранов, глава Союза независимых производителей газа. - Не думаю, что этот поступок мог быть связан с проблемами в бизнесе. Дела у его компании иногда шли даже лучше, чем у других. Одно время «Транс Нафта» даже была эксклюзивным поставщиком газа в Украину и Белоруссию. Тем не менее в последнее время дела у компании не ладились. К примеру, "Газпром" не пускал независимого производителя газа в свою газотранспортную сеть. В 2009 году Федеральная антимонопольная служба даже наложила 157 млн. рублей штрафа на газовую монополию из-за этого случая. Однако "Газпром" в суде отстоял свою правоту и штраф платить не стал. Могло ли это стать причиной трагедии, вполне возможно, определит следствие.

Кондрачуку было 45 лет.