Какие надежды возлагают украинцы на нового Президента (опрос)

Более половины украинцев высказываются за расширение полномочий Президента. К такому выводу пришли эксперты Института Горшенина, ссылаясь на результаты проведенного телефонного опроса.

Почти половина украинцев (47,5%) связывает свое благополучие и благополучие своей семьи с приходом нового Президента. Из них более четверти (28,7%) ответили на этот вопрос «точно да», а 18,8% - «скорее да». Не связывают свое благополучие с приходом нового Президента 43,1% опрошенных. Из них более четверти (28,2%) ответили на этот вопрос «точно нет», а каждый шестой респондент (14,9%) – «скорее нет». Затруднились оценить свои ожидания 9,4%.

Более половины граждан Украины (59,1%) считает, что необходимо расширить полномочия Президента, усилив тем самым его власть. Только каждый десятый респондент (10,7%) полагает, что полномочия Президента, напротив, необходимо урезать, а 8,1% опрошенных предлагают вообще ликвидировать институт президентства. Затруднились ответить на данный вопрос 22,1% респондентов.

Подавляющее большинство украинцев (81,7%) считает, что сегодня стране нужен технический премьер-министр, который проведет непопулярные экономические реформы для улучшения экономической ситуации в будущем. Из них уверены, что стране нужен точно технический премьер, 68,4%, а ответ «скорее технический премьер» дали 13,3% респондентов. Придерживаются точки зрения, что стране нужен премьер-политик, который будет ориентироваться на избирателей и проводить популистскую политику, направленную на получение голосов на следующих выборах, 5,9% опрошенных. Из них 3,4% дали ответ «скорее премьер-политик», 2,5% - «точно премьер-политик». Затруднились ответить на этот вопрос 12,4% граждан Украины.

Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему «Украинцы о новом Президенте и премьер-министре» с 20 по 22 февраля 2010 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.