Сегодня депутаты займутся Законом о Кабмине

Сегодня Верховная Рада Украины планирует рассмотреть проект закона «О внесении изменений в законы Украины «О Кабинете Министров Украины» и «О местных государственных администрациях».

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, парламент также планирует рассмотреть проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» (об установке цен/тарифов на водоотвод, централизованное отопление и водоснабжение).