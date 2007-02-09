Сегодня депутаты займутся Законом о Кабмине
09:59, 09 февраля 2007Политика
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Верховная Рада планирует внести изменения
Сегодня Верховная Рада Украины планирует рассмотреть проект закона «О внесении изменений в законы Украины «О Кабинете Министров Украины» и «О местных государственных администрациях».
Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, парламент также планирует рассмотреть проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» (об установке цен/тарифов на водоотвод, централизованное отопление и водоснабжение).
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